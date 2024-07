W Austrii o sfrustrowany elektorat chce zawalczyć ze skrajną prawicą skrajnie lewicowa partia pod zmienioną nazwą Żadna

W sąsiedniej Austrii wybory do parlamentu narodowego odbędą się również we wrześniu. Ich faworytem jest skrajnie prawicowa Partia Wolnościowa (FPÖ), która niedawno wygrała także w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W badaniach opinii publicznej od przeszło roku jest zawsze na pierwszym miejscu, ostatnio uzyskuje od 25 do 32 proc. poparcia.

Pojawił się pomysł przejęcia części sfrustrowanego elektoratu FPÖ. Najpierw wśród analityków, nagłośnił go politolog Peter Filzmaier, sugerując, że niezadowolonych z mainstreamowych ugrupowań jest tak dużo, że gdyby na liście wyborczej partii pojawiła się rubryka „Żadna” (Keine), to mogłoby ją zakreślić tyle osób, że przekroczyłaby ona próg wyborczy – wynoszący w Austrii 4 proc.

Podchwycił to lider malutkiej skrajnie lewicowej partii Zmiana Fayad Mulla. W wywiadzie dla lewicowo-liberalnego dziennika „Der Standard” zapowiedział, że zarejestruje przed wyborami partię pod nazwą „Żadna z tych”. W skrótowej wersji rzucającej się w oczy na kartach do głosowania, bo pisanej wielkimi literami, byłoby zaś Żadna (Keine). – Nie wolno nam niezadowolonych pozostawiać FPÖ – wyjaśnił Mulla, który z obecną partią walczy przeciw kapitalizmowi i prywatyzacji oraz za humanitarne podejście do imigrantów.

Gazeta „Der Standard” skrytykowała w komentarzu ten pomysł, jako wprowadzanie wyborców, zwłaszcza młodych, w błąd, i wezwała skrajnych lewicowców, by zajęli się poważną polityką, a nie skrótowymi nazwami na kartach wyborczych.

Jakie poglądy poza prorosyjskimi ma skrajnie prawicowa Wolnościowa Partia Austrii (FPÖ)

W przeciwieństwie do AfD w Niemczech, FPÖ – mimo że równie radykalna i również budząca skojarzenia z nazizmem – była dopuszczana do władzy w Austrii. Współtworzyła rządy federalne. Za pierwszym razem, gdy w 2000 roku powstał gabinet kanclerza Wolfganga Schüssela (z konserwatywnej Partii Ludowej – ÖVP) z udziałem polityków FPÖ, Austria zapłaciła za to nawet pewną izolacją w Unii Europejskiej, która wówczas liczyła 15 członków.