Sejmik małopolski: Kandydat PiS na marszałka ma rywala. "Dość tego"

PiS w 39-osobowym sejmiku województwa małopolskiego ma większość - 21 mandatów. KO i Trzecia Droga dysponują, odpowiednio, 12 i 6 mandatami. Mimo większości PiS-owi dwukrotnie nie udało się wybrać Kmity, posła PiS, na marszałka, wobec sprzeciwu części radnych przeciwko jego kandydaturze.



Reklama

Sejmik województwa małopolskiego: PiS ma większość, ale nie może wybrać marszałka

Kmita cieszy się poparciem prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, który po tym, jak jego kandydatura po raz pierwszy nie uzyskała większości głosów, rozwiązał władze PiS w Małopolsce i na ich czele postawił Kmitę, Mimo to również przy drugim podejściu kandydat PiS na marszałka nie uzyskał większości.



Czytaj więcej Polityka Kryzys PiS w Małopolsce narasta. Przyspieszone wybory wchodzą w grę W poniedziałek 1 lipca sejmik województwa małopolskiego ma po raz kolejny wybrać władze. Kandydatem Nowogrodzkiej jest cały czas Łukasz Kmita. Atmosfera jest bardzo napięta. W grę wchodzą wcześniejsze wybory.

Jeśli sejmik województwa małopolskiego nie wyłoni zarządu do 9 lipca, wówczas konieczne będą przedterminowe wybory.



Kolejna sesja sejmiku odbywa się 1 lipca, choć przed jej rozpoczęciem Kmita napisał list do przewodniczącego sejmiku, Jana Tadeusza Dudy (prywatnie — ojciec prezydenta Andrzeja Dudy — by ten nie zwoływał sesji sejmiku do 10 lipca, lub po rozpoczęciu sesji 1 lipca zarządził przerwę do 10 lipca — co miało doprowadzić do przedterminowych wyborów. Duda nie zgodził się jednak na takie rozwiązanie.