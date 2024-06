Przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku spekulowano, że kandydatem KO w tych wyborach może być właśnie Tusk, któremu w grudniu 2019 roku kończyła się kadencja na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Tusk uciął te spekulację ogłaszając w wywiadzie dla TVN24, że nie będzie kandydował.



W przypadku kandydatury Tuska na prezydenta zwraca się uwagę, na duży elektorat negatywny, który posiada ten polityk oraz obciążenie kosztami sprawowania władzy w latach 2007-2014 oraz od 2023 roku. Dla PiS — głównego rywala Platformy Obywatelskiej — Donald Tusk jest łatwym celem prowadzenia kampanii negatywnej. W obozie PiS podobnie wygląda sytuacja Mateusza Morawieckiego.



Mimo deklaracji Tuska na temat wyborów prezydenckich, co jakiś czas pojawiają się wypowiedzi wskazujące, że jego startu w tych wyborach przekreślać nie można. Ostatnio mówił o tym, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem w programie „Rzecz o Polityce”, Marek Sawicki, marszałek senior, poseł PSL. - Polityka to nie jest łatwy zawód, ale jest to też sztuka osiągania celów. Jestem przekonany, że celem Donalda Tuska, na koniec jego kariery politycznej, jest prezydentura. Nie mam co do tego żadnych złudzeń - stwierdził.

Sondaż: 52 proc. osób w wieku 35-49 lat uważa, że Tusk nie wygrałby w wyborach prezydenckich

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy — ich zdaniem — Donald Tusk miałby szanse wygrać wybory prezydenckie.