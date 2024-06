Złamane prawo przy 800+? NIK ma zastrzeżenia do kampanii rządu PiS

Czytaj więcej Polityka Kaczyński mówi o pozbywaniu się ludzi z PiS. W tle impas w Małopolsce - Są ludzie, którzy kierują się wyłącznie względami osobistymi. Będziemy chcieli się takich z partii pozbywać - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując przebieg głosowań ws. wyboru marszałka województwa małopolskiego, w których popierany przez niego poseł nie uzyskał wymaganego poparcia.

Izba krytykuje też inne kampanie informacyjne KPRM

Kampania #Rodzina800plus to niejedyna, do której zastrzeżenia ma NIK. Jak wylicza izba, w 2023 roku KPRM zrealizowała łącznie dziesięć kampanii informacyjnych za kwotę 26,4 mln zł. Kontrolerzy przeanalizowali pięć z nich, wartych 21,5 mln zł. Oprócz #Rodzina800plus nosiły nazwy #Niezakopane, #NoweKonkrety, #RządoweInwestycjeBliskoLudzi2023 i #TyDecydujesz. Np. kampania #Niezakopane nawiązywała do słów byłego premiera Donalda Tuska, który pytał, czy ktoś wie, gdzie są „zakopane miliardy”. Rząd PiS odpowiadał, że „znalazł te miliardy”.

Zdaniem NIK w pięciu kampaniach „nie przeprowadzono ewaluacji pod kątem skuteczności i efektywności finansowej wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych i instrumentów dotarcia do grup docelowych, co było działaniem nierzetelnym”. W dodatku w dwóch z tych kampanii KPRM miała zlecić spoty w stacjach telewizyjnych o znikomej widowni.

Polskie rodziny dopiero co złożyły wnioski o 500 plus i zastanawiały się, czy będzie potrzebny kolejny wniosek w związku ze zmianą kwoty. W związku z tym podjęto działania informacyjne. Piotr Müller

– Raport NIK potwierdza to, o czym alarmowaliśmy przed rokiem: że pod pozorami kampanii informacyjnych, zwłaszcza dotyczącej 800 plus, prowadzono kampanię wyborczą za publiczne pieniądze – mówi europoseł KO Michał Szczerba.

Nie zgadza się z tym były rzecznik rządu PiS europoseł Piotr Müller. – Pierwsze działania rozpoczęły się po wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu i obejmowały etap tworzenia rozwiązań, czyli etap konsultacji. W tym czasie pojawiało się wiele pytań: czy trzeba będzie składać nowe wnioski, czy podwyżka będzie dla każdego dziecka, od kiedy wchodzi w życie. Polskie rodziny dopiero co złożyły wnioski o 500 plus i zastanawiały się, czy będzie potrzebny kolejny wniosek w związku ze zmianą kwoty. W związku z tym podjęto działania informacyjne – tłumaczy.