Plan Putina, plan Trumpa

Poza „planem Putina” istnieje jednak jeszcze amerykański plan przedstawiony Trumpowi przez dwóch byłych wysokiej rangi urzędników Narodowej Rady Bezpieczeństwa: gen. Keitha Kelloga i Freda Fleitza. Stanowi on kolejną zagadkę, ale w kwietniu dwaj ci sami autorzy opublikowali artykuł „America First, Russia and Ukraine”. Można domniemywać, że główne punkty planu są podobne do tez w nim przedstawionych.

Generał Kellog i Fleitz proponują natychmiastowe wymuszenie na Kijowie i Moskwie rozpoczęcia rozmów pokojowych, które doprowadziłyby do zawieszenie broni mniej więcej wzdłuż obecnej linii frontu. Zachód miałby zagwarantować Rosji, że Ukraina co najmniej przez dekadę nie zostanie przyjęta do NATO oraz „zaoferować pewne ograniczone złagodzenie sankcji” na zachętę do rozmów.

Sankcje to mimo wszystko mordercza broń

Ale całkowite zniesienie sankcji przeciw Rosji i normalizacja stosunków nastąpiłaby jedynie po „podpisaniu porozumienia pokojowego akceptowalnego dla Ukrainy”. Kellog i Fleitz przewidują, że byłoby to możliwe „prawdopodobnie dopiero po opuszczeniu przez Putina swego urzędu”. Jak się jednak zdaje rosyjski lider ma zamiar przewodzić krajowi dożywotnio, więc sankcje byłyby na bardzo długo.

Tymczasem ich zniesienie jest jednym z głównych warunków Putina do zawarcia pokoju co sprawia wrażenie, że jednak odnoszą one skutek – mimo powszechnej krytyki ich egzekwowania.