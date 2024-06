Lewicowa ma problem z Pauliną Matysiak

Lewica od chwili, gdy pojawiła się jako siła polityczna złożona z Nowej Lewicy (wcześniej Wiosny i SLD) oraz Razem ma ten sam dylemat: Jest jednocześnie w tym samym bloku demokratycznym co Koalicja Obywatelska, a jednocześnie musi się od KO odróżniać, by marzyć o własnych wyborcach i własnym elektoracie. To napięcie stało się szczególnie silnie widoczne po tym, jak Lewica (poza Razem) weszło do rządu. Efekt widać w czwartek, gdy presja polaryzacji okazała się dominująca.

Czytaj więcej Polityka Lewica odcina się od inicjatywy posłanki Razem. Paulina Matysiak zawieszona Zarząd partii Razem kieruje wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego o wszczęcie procedury dyscyplinarnej - to reakcja na wspólną inicjatywę posłanki Razem Pauliny Matysiak oraz posła PiS Marcina Horały w sprawie poparcia dla inwestycji takich jak CPK czy elektrownie jądrowe. Klub Lewicy zawiesił posłankę na trzy miesiące.

Zawieszenie Pauliny Matysiak może być symbolem. Niekoniecznie takim, jakiego Lewica sobie życzy. Dla posłanki to tylko ruch, który napędza uwagę wokół jej projektów i osoby. W dzisiejszym świecie uwaga mediów i odbiorców to najważniejsza waluta. Na burzy Matysiak tylko zyskuje, nawet – a zwłaszcza – gdy wyrzuci ją jej macierzysta Partia Razem. W tej chwili Matysiak jest zawieszona w klubie Lewicy. Lewica jest zaś mocno krytykowana przez wszystkich tych, którzy uważali i uważają że powinna się odróżniać od Koalicji Obywatelskiej. Pytanie jaki to ma sens. Wyborcy PO i tak nigdy na Lewicę nie zagłosują. A inni? Cóż. Mogą uznać, że skoro jest już oryginał, to po co głosować na kopię?