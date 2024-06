Idea CPK jak się okazuje nie została do końca pogrzebana. Rząd Donalda Tuska projekt pociągnie, choć z licznymi zmianami. Zamiast CPK - lotnisko krajowe w Baranowie, sieć kolejowa zamiast tzw. szprych do wszystkich dużych polskich miast i to szybko - 100 minut do każdego z nich. Cały projekt do 2035 roku. Ale wiele pytań pozostaje otwartych. I na nie, specjalnie dla czytelników „Rzeczpospolitej“, odpowiada dr Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.