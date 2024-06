Günter Grass, sumienie narodu niemieckiego, przyznał się na starość, że był w Waffen SS

Pozostaje pytanie, czy to tylko w skrajnym skrzydle AfD pojawia się teza, że nie wszyscy bliscy Hitlerowi byli z założenia źli? I czy to nie może być prawda?

Sam Krah we wspomnianym wywiadzie przypomniał, że w Waffen SS służył też Günter Grass, wciąż uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy niemieckich, a nawet za niemieckie sumienie. Przyznał się do tego na stare lata, by nie stracić szansy na Literacką Nagrodę Nobla.

W czasach PiS Berlin przysłał do Warszawy ambasadora Arndta Freytaga von Loringhovena, którego ojciec był adiutantem szefa sztabu generalnego i przebywał w bunkrze Hitlera w ostatnich dniach przed upadkiem Trzeciej Rzeszy.