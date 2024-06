Z sondaży wynika, że Zjednoczenie Narodowe nie zdobędzie bezwzględnej większości w parlamencie. Macron liczy, iż uda się stworzyć szeroką koalicję, która nie dopuści partii Marine Le Pen do władzy.



Tymczasem Marine Le Pen zasugerowała, że Emmanuel Macron po wyborach powinien ustąpić z urzędu, by uniknąć paraliżu parlamentu, w którym Zjednoczenie Narodowe będzie największą partią w sytuacji, gdy prezydent będzie wywodził się z przeciwnego obozu politycznego. Macron w liście otwartym do Francuzów zapewnił jednak, że pozostanie prezydentem do końca kadencji w maju 2027 roku.



Co przed wyborami parlamentarnymi mówił w Paryżu minister obrony Niemiec?

- Mogę powiedzieć z mojej strony i z perspektywy Niemiec, że nacjonalizm nigdy nie był rozwiązaniem problemów. To jest lekcja, jaka płynie z europejskiej historii, która nie może być zlekceważona — powiedział Pistorius.



- Dlatego byłbym szczęśliwy, gdyby udało się osiągnąć wynik, który wzmocni demokratyczne, wolne i proeuropejskie siły i, w związku z tym, przyszłość Europy — dodał Pistorius.



Pistorius jest politykiem niemieckiej SPD. Partia ta, podobnie jak Odrodzenie, poniosła porażkę w wyborach europejskich, ustępując nie tylko chadekom z CDU/CSU, ale też skrajnie prawicowej Alternatywie dla Niemiec (AfD).