Prezydent Rosji wypowiadał się na konferencji prasowej podczas wizyty w Wietnamie, którą składał po tym, jak odwiedził Koreę Północną. Władimir Putin odniósł się do doniesień agencji Yonhap, że po tym, jak prezydent Rosji i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un podpisali pakt o wzajemnej obronie, Korea Południowa przeanalizuje możliwość dostarczenia broni Ukrainie,

Władimir Putin ostrzega Koreę Południową przed pomaganiem Ukrainie

Władimir Putin zapewnił, że jeśli chodzi o pakt między Moskwą a Pjongjangiem, Seul nie ma powodów do obaw. - Korea Południowa, Republika Korei nie ma się czym martwić, ponieważ nasza pomoc wojskowa na mocy podpisanego przez nas traktatu ma pojawić się tylko wtedy, gdy agresja zostanie przeprowadzona przeciwko jednemu z sygnatariuszy. O ile mi wiadomo, Republika Korei nie planuje agresji przeciwko KRLD (Korei Północnej - red.) - powiedział rosyjski prezydent w rozmowie z dziennikarzami.

Putin przestrzegł Seul przed dostarczaniem broni Kijowowi. - Jeśli chodzi o dostawy śmiercionośnej broni do strefy działań wojennych na Ukrainie, byłby to wielki błąd - powiedział. - Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A jeśli do tego dojdzie, również podejmiemy odpowiednie decyzje, które raczej nie zadowolą obecnych przywódców Korei Południowej - dodał.