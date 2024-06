Macronizm w odwrocie. Czy liberalną Francję uda się uratować?

Paraliż kraju: taki scenariusz wydaje się dziś najprawdopodobniejszy po wyborach parlamentarnych 30 czerwca i 7 lipca. Sondaż instytutu Harris podaje, że żadna z wielkich formacji politycznych nie uzyska w ich wyniku 289 mandatów, jakie zapewniają większość w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

Reklama

Skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe miałoby dostać od 235 do 265 deputowanych, nowy sojusz lewicy występujący pod nazwą Front Ludowy od 115 do 145 posłów, a liberałowie związani z prezydentem od 125 do 155 szabel. Swoich przedstawicieli (od 40 do 55) mieliby też mieć Republikanie – spadkobiercy gaullistowskich konserwatystów.

– Z takim układem nie da się zbudować trwałej większości. Rząd, który powstanie, od razu upadnie przy głosowaniu budżetu w październiku. Tyle że zgodnie z konstytucją prezydent nie może rozwiązać parlamentu przed upływem roku. Wchodzimy więc w okres blokady władzy – mówi „Rzeczpospolitej” wysokiej rangi przedstawiciel francuskich władz.

Czytaj więcej Dyplomacja Jest deklaracja lidera partii Le Pen ws. pomocy wojskowej dla Ukrainy Lider Zjednoczenia Narodowego, partii Marine Le Pen, wypowiedział się w sprawie dostaw pomocy wojskowej dla walczącej z Rosją Ukrainy. Partii Le Pen jej krytycy zarzucają prorosyjskie stanowisko - w przeszłości liderka Zjednoczenia Narodowego mówiła m.in. że Ukraina znajduje się w strefie wpływów Rosji.

Jego zdaniem to de facto oznacza koniec „macronizmu”, wielkiego programu reform, jaki w maju 2017 roku wyniósł do Pałacu Elizejskiego najmłodszego przywódcę kraju od Napoleona Bonaparte.