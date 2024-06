Łukasz Warzecha: Po co wojsko w roli policji? Ta zmiana jest podejrzana

Tak, sytuacja jest napięta, a nasze poczucie codziennego bezpieczeństwa jest poddawane coraz większej próbie. A jednak to wciąż za mało, żeby uzasadnić zrobienie z wojska – nieprzeszkolonego przecież do zadań policyjnych – siły porządkowej, która może stosować chwyty obezwładniające, kajdanki, armatki wodne czy paralizatory. W katalogu zabrakło tylko pałki służbowej. To najwyraźniej specyficzna kompetencja policji.

Tam, gdzie jest potrzeba działania wewnątrz kraju – jak w strefie przygranicznej – wojsko działać może. Są do tego podstawy prawne. Projekt wprowadza tu zresztą kilka sensownych usprawnień i uprawnień, między innymi tworzy kontratyp dla złamania zasad użycia środków przymusu i broni palnej przez żołnierzy, policjantów czy strażników granicznych w przypadku odpierania bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy – i dobrze. To jest potrzebna zmiana.

Czytaj więcej Mundurowi Kiedy pociągać za spust na granicy W kodeksie karnym pojawią się nowe przepisy usprawiedliwiające użycie broni przez wojsko w czasie pokoju.

Po co jednak wojsko w roli policji? Takie rozwiązanie wzbudza podejrzliwość i już widać w sieci, że sprzyja powstawaniu daleko idących hipotez. Trudno się dziwić. Wygląda na to, że ktoś się tutaj porządnie zagalopował, być może ze szlachetnymi intencjami. O ile jednak ten punkt projektu nie zostanie o wiele solidniej uzasadniony, niż to jest w tej chwili, nie powinien się w nim ostatecznie znaleźć.