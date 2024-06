Zuzanna Dąbrowska: Prezes PiS Jarosław Kaczyński zbija własne pionki

Były premier został zdjęty z planszy dość brutalnie i szybko: – To byłoby skrajnie nierozsądne, aby nie umieścić Mateusza Morawieckiego na liście kandydatów na prezydenta – powiedział prezes PiS. Ale potem złożył byłemu premierowi na czole pocałunek śmierci: – Ale czy to jest kandydat idealny z perspektywy zwycięstwa? Nie. On jest wyjątkowo zdolny i go cenię, ale chodzi o to, że chcemy postawić na kogoś, kto ma realną szansę wygrać – powiedział. A na koniec cios decydujący: – Co nam z tego, że mieliśmy świetnego, bardzo zdolnego kandydata, obytego w świecie, ale przegranego w drugiej rundzie. Potrzebny jest taki, który zdobędzie ponad 50 proc.

Mateusz Morawiecki został w ten sposób z wyścigu wycofany.

Kaczyński nie chce jako kandydata na prezydenta ani Szydło, ani Morawieckiego

Specjalny zespół powołany przy Nowogrodzkiej, który jest odpowiedzialny za „badania, które mają pomóc wskazać potencjalnych kandydatów na prezydenta RP”, wciąż nie może ustalić, jakie kandydatury należy przebadać, bo zanim roześle listy, wypada z niej kolejna osoba. „Kobieta nie jest najlepszym wyborem” – szczerze oświadczył prezes, powołując się na „czasy, które wymagają poczucia bezpieczeństwa”. To wilczy bilet dla Beaty Szydło.

Z kolei Marek Magierowski, ustępujący ambasador Polski w USA, wyeliminował się sam, i to dawno temu. Jako dyrektor biura prasowego w Pałacu stwierdził w 2016 roku, że: „To nie Jarosław Kaczyński, ale Andrzej Duda jest najważniejszą osobą w Polsce, bo tak wynika z Konstytucji RP” – co do dziś nie zostało mu przez szefa PiS wybaczone. W dodatku w 2022 roku Magierowski wygrał sondaż prezydencki opublikowany na portalu Stan Polityki, w którym wskazało go 27,87 proc. ankietowanych, co było nieco lepszym wynikiem niż ten uzyskany przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego – 27,59 proc. To nie spotkało się wówczas z życzliwością w PiS.