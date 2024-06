A czy PSL nie powinien nawiązać współpracy z KO i startować z jej list? Sawicki odparł, że był i jest przeciwnikiem takiego rozwiązania.



- 130 lat PSL, autonomia w polityce, to wartości niezmiernie ważne — podkreślił. Na pytanie czy PSL straciłby wówczas autonomię Sawicki odparł: „Oczywiście, że tak”. - Układ byłby taki jak z Nowoczesną. Ja chcę wyraźnie podkreślić: ja cenię sobie swoją autonomię. Platforma Obywatelska sprzed 20 lat to była partia centrowo-konserwatywno-liberalna. Teraz to jest partia centrolewicowa — mówił też.



Władysław Kosiniak-Kamysz premierem? Marek Sawicki: Może nim zostać w obecnej koalicji. Dwa scenariusze

Następnie Sawickiego pytano czy jest możliwy wspólny rząd PSL, PiS i Konfederacji, o którym mówił np. były wicepremier, Jacek Sasin.



- Nie ma na to szans — odparł. - Cieszę się, że akurat tego kuszenia dokonuje wicepremier Sasin, bo jak pamiętam osiem lat jego wicepremierowania żaden z jego projektów nie wszedł w życie - dodał z przekąsem marszałek-senior.



Pytany czy teka premiera dla Kosiniaka-Kamysza, którą kuszą politycy PiS, nie jest atrakcyjna, Sawicki odparł, że "Kosiniak-Kamysz jest politykiem doświadczonym, ale jeszcze młodym i rokującym". - Jestem przekonany, że jeszcze będzie premierem, ale wcale nie musi być premierem w tej kadencji z PiS-em - dodał.