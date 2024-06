Sondaż "Rz": Czy Polacy chcą przepisów regulujących kwestie związków partnerskich?

Jeśli spojrzymy na poglądy polityczne ankietowanych, to można zauważyć, że wśród zwolenników tej regulacji jest 91 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 84 proc. głosujących na Trzecią Drogę i 100 proc. wyborców Nowej Lewicy. W przypadku głosujących na Konfederację za uregulowaniem praw dotyczących związków partnerskich zdecydowanie opowiedziało się 9 proc. respondentów, a 75 proc. odpowiedziało „raczej tak”.

Pomysł najmniejszym poparciem cieszył się wśród głosujących na PiS – 11 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 12 proc. „raczej tak”. Wśród nich aż 56 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”. Co ciekawe, niemal co trzeci mieszkaniec wsi nie ma w tej sprawie zdania.

Związki partnerskie kością niezgody wśród koalicjantów

Zdecydowane poparcie dla związków jest wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej, ale poszczególne partie wchodzące w jej skład nie mogą się w tej sprawie dogadać. Choć zdaniem przewodniczącej klubu Lewicy Anny Marii Żukowskiej jest zgoda koalicjantów na ustawę o związkach partnerskich. – Jesteśmy przez pół roku dopiero w rządzie, więc myślę, że za wcześnie oceniać wszystkie postulaty, które obiecywaliśmy i które są na finiszu, na przykład związki partnerskie – mówiła w środę Żukowska w Radiu Zet. I jak dodała, decyzja ta miałaby być ogłoszona przed zaplanowaną na sobotę Paradą Równości.

Tej informacji jednak nie potwierdzili przedstawiciele ludowców. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że to nieprawda. Zapytany o to Szymon Hołownia odpowiedział, że on „nie wie”, czy sprawa ta jest już na finiszu. – Jeżeli będzie ustawa o związkach partnerskich, to będę głosował za taką ustawą, mówiłem to od pięciu lat i nic się w tej sprawie nie zmieniło – oświadczył marszałek Sejmu. Zaznaczył, że o sprawie projektu „pewnie też trzeba pogadać z aktualnym kierownictwem klubu PSL” i zaznaczył, że skoro ta sprawa nie jest przedmiotem umowy koalicyjnej, każda ze stron zachowuje autonomię.

Co na to wszystko Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości? W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie podkreślała, że koalicjanci są już umówieni na ostatnią i decydującą rozmowę w tej sprawie. W jej opinii sprawa dotycząca ustawy o związkach partnerskich powinna zostać rozwiązana jeszcze w czerwcu.