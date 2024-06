Zmiana warty w Pałacu. Prezydent Andrzej Duda ma plan na ostatni rok kadencji

Co jeszcze może stać za tą roszada? W kuluarach krąży kilka teorii. – Ta zmiana to efekt wewnętrznych rozgrywek pałacowych. Obecna szefowa kancelarii odchodzi, bo przestała się jej układać współpraca z szefem gabinetu politycznego prezydenta. To już kolejne odejście ministra prezydenckiego, choć do końca kadencji Andrzeja Dudy został rok. Nowa szefowa kancelarii to raczej urzędnik i prawnik, a nie pełnokrwisty polityk zaprawiony w bojach i intrygach politycznych. Ta nominacja to awans wewnętrzny, który pokazuje też, że nie było chętnych wśród polityków do objęcia tej funkcji na zaledwie rok, choć po wyborach do PE w PiS jest kilku „bezrobotnych” polityków, którzy tę funkcję mogliby pełnić – mówi nam o Paprockiej polityk PiS, który ją zna.

Plan prezydenta Andrzeja Dudy na ostatni rok prezydentury

Z naszych informacji wynika, że prezydent Duda i jego współpracownicy mają już plan na ostatnie kilkanaście miesięcy kadencji. Mają być to „ambitne” cele, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Prezydent i jego ekipa mieli uważnie przestudiować m.in. ostatnie miesiące prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego.

Sprawy międzynarodowe to w bliskiej perspektywie szczyt NATO w Waszyngtonie, relacje transatlantyckie i polska prezydencja w UE. W Pałacu uważnie obserwowana jest też kampania prezydencka i rysowane są scenariusze w sytuacji, gdy władzę w USA przejmie ponownie Donald Trump. Jeśli tak się stanie (formalnie obejmie prezydenturę w styczniu 2025), to wpłynie to oczywiście na koniec kadencji Andrzeja Dudy. Przed końcem kadencji PiS Sejm przyjął tzw. ustawę kompetencyjną, która poszerza kompetencje prezydenta w sprawach europejskich. Ale rząd sygnalizuje, że tej ustawy po prostu nie uzna, gdy przyjdzie np. do wskazywania kandydata Polski na komisarza w nowej Komisji. Zakulisowe rozgrywki w tej sprawie zresztą się już rozpoczęły.

Obecnie jednym z głównych linii podziału w kohabitacji na linii prezydent–Kancelaria Premiera jest kwestia ambasadorów. Najnowsza informacja dotyczy odejścia Marka Magierowskiego ze stanowiska ambasadora Polski w USA. Jego następcą ma być zgodnie z nieoficjalnymi informacjami senator KO Bogdan Klich. Ale na to zgodę musi wydać prezydent. I nic nie wskazuje na to, by tak się wkrótce stało.