Kto mógłby być kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich? Poprzedni kandydaci, czyli Robert Biedroń oraz Magdalena Ogórek nie spełnili oczekiwań.

Lewicy mogłyby pomóc prawybory, w których prawo głosu mogliby mieć nie tylko członkowie partii, ale także wyborcy oraz sympatycy polskiej socjaldemokracji. Niech to działacze partyjni i wyborcy zdecydują kto ma być twarzą w wyborach prezydenckich i liderem tej formacji. Ja widzę takie osoby, jest to np. Magdalena Biejat. Dobrze by było, gdyby mogła w takich prawyborach wystartować. Oczywiście także Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, która jest najbardziej lewicową twarzą rządu Donalda Tuska. Jeżeli Konfederacja potrafi w prawybory, to czemu nie miałaby tego robić Lewica.

Jaka przyszłość czeka Lewicę?

Lewica ma dwie drogi w Polsce. Z jednej strony może być reprezentantką najbardziej postępowej części wielkomiejskiej klasy średniej. Będzie ugrupowaniem, które będzie najbardziej bezkompromisowe w sprawach praw człowieka, takich jak prawa osób nieheteronormatywnych, prawa kobiet. Ale również będzie najbardziej proklimatyczną partią. To są ważne tematy dla wielkomiejskiej klasy średniej. Z drugiej strony może być partią, jaką było SLD w drugiej połowie lat 90. Czyli partią reprezentującą osoby, które straciły finansowo, społecznie, prestiżowo w wyniku transformacji systemowej. Może być partią osób starszych, dla których PRL będzie ważnym punktem w ich życiorysie. Obecnie Lewica nie jest ani jednym, ani drugim

Możemy powiedzieć, że Lewica przeżywa kryzys tożsamościowy.

Ten elektorat sentymentalny przeszedł w kierunku Koalicji Obywatelskiej. Tam gdzie mamy nadreprezentację 60-70-latków, tam Lewica zalicza potężne spadki. Nawet na Śląsku, gdzie jest „Czerwone Zagłębie”, Lewica nie zdobywa mandatu. Lewica nie gra na naturalnych emocjach starszego elektoratu. Jeszcze w 2019 miała nadreprezentację osób powyżej 60 roku życia. Dzisiaj jest ugrupowaniem w większości osób młodych, a i tak w gronie młodych i kobiet przegrywa z Konfederacją.