Większość europosłów, którzy nie dostali się do europarlamentu, zanotowało o połowę gorsze rezultaty niż w 2019 roku. Na tej liście są m.in. Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga czy Włodzimierz Cimoszewicz.

Wyniki wyborów europejskich: Ryszard Czarnecki bez mandatu europosła

Wśród osób, które nie dostały się do PE, a były w europarlamencie od początku członkostwa Polski w UE, znalazł się Ryszard Czarnecki. Tym razem jego wynik to 66 tys. głosów w okręgu nr 5. Jest to dwukrotnie mniej niż w poprzednich wyborach, w których otrzymał 134 629 głosów. Jednak wtedy startował nie z okręgu 7, czyli Wielkopolski a z Warszawy, czyli okręgu nr 4.

Wyniki wyborów europejskich: Jacek Saryusz-Wolski bez mandatu europosła

Innym europosłem, który również pracował w europarlamencie równie długo jak Ryszard Czarnecki jest Jacek Saryusz-Wolski. On również w poprzednich wyborach startował z okręgu nr 4, czyli Warszawy i zyskał wtedy 186 tysięcy głosów. Tym razem, startując z okręgu nr 8 (lubelskie) zebrał 56 tysięcy głosów, co nie pozwoliło mu na otrzymanie mandatu.

Wyniki wyborów europejskich: Witold Waszczykowski bez mandatu europosła

Innym znanym politykiem, którego nie będzie już w europarlamencie, jest Witold Waszczykowski. Były szef MSZ uzyskał 49 tys. głosów, co nie pozwoliło mu na otrzymanie mandatu przy starcie z pierwszego miejsca na liście. W 2019 otrzymał dużo lepszy rezultat startując w wyborach, podobnie jak w tym roku, w okręgu łódzkim. Wtedy zdobył 168 tys. głosów.