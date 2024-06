Zdaniem Krzysztofa Bosaka, wydarzenia w Unii Europejskiej potwierdzają prawdziwość diagnoz i przewidywań Konfederacji np. odnośnie Traktatu Lizbońskiego (politycy tworzący Konfederację byli przeciwni Traktatowi) czy KPO lub Zielonego Ładu.

Krzysztof Bosak: Polacy zobaczyli, że Konfederacja to alternatywa

- Polacy chcą alternatywy i zobaczyli, że tę alternatywę mają w Konfederacji, a nie w fałszywych alternatywach jak Trzecia Droga - powiedział Krzysztof Bosak, komentując wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czy Konfederacja przejęła część wyborców PiS? - Mam nadzieję, że jak najwięcej, dlatego że uważam, że polityka europejska PiS-u to była kompletna katastrofa i kapitulacja, udrapowana w patriotyczne frazesy - odparł lider Konfederacji. Podkreślił, że "za takie kapitulacje, jak zrobił premier Morawiecki" trzeba polityków rozliczać. - Jeżeli polityka demokratyczna ma być zdrowa, to za zdradę własnego programu i wyborców musi być kara - dodał.

Czytaj więcej Polityka Emmanuel Macron rozwiązuje parlament po wyborach do PE Emmanuel Macron po wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego, które wskazują na wyraźną porażkę jego formacji ze Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen, zdecydował się rozwiązać parlament.

- Myślę, że dobry wynik Konfederacji jest też karą dla establishmentu politycznego i to jest dopiero początek tego, co - sądzę - pokażą polscy wyborcy. Ten kartel: PiS, Platforma, Lewica, PSL trzeba rozbić - oświadczył lider Konfederacji.

Wybory. Grzegorz Braun w Parlamencie Europejskim?

Krzysztof Bosak był też w Polsat News pytany o doniesienia, że mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego może zdobyć startujący w okręgu numer 10 (województwa małopolskie i świętokrzyskie) poseł Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej. - Jeżeli tak, to będzie to nagroda za polityczną niepoprawność - ocenił. - To pokazuje, że media sobie, a społeczeństwo sobie - dodał.