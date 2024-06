31,5 proc. Takie poparcie miała zdobyć w wyborach we Francji partia Marine Le Pen

- Jesteśmy gotowi przejąć władzę, jeśli Francuzi nam zaufają w nadchodzących wyborach — powiedziała liderka Zjednoczenia Narodowego.



Wynik wyborów do PE we Francji Le Pen określiła mianem „historycznego”, podczas gdy Macron stwierdził, że „nie jest to dobry wynik dla partii, które bronią Europy”.



Wybory do Parlamentu Europejskiego: Wstępne wyniki z Francji

Wstępne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego we Francji wskazują, że Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen zdobyło w nich 31,5 proc. głosów — co stanowi wzrost poparcia w stosunku do wyborów z 2019 roku o 8 punktów procentowych.



Odrodzenie Emmanuela Macrona zdobyło 15,2 proc. głosów — o 7 punktów proc. mniej niż w 2019 roku.