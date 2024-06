Na drugim miejscu znalazła się skrajnie prawicowa, antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec, która uzyskała 16-16,5 proc. głosów (o ok. 5 punktów procentowych więcej niż w 2019 roku).

Wybory do Parlamentu Europejskiego: SPD Olafa Scholza z wynikiem gorszym niż w 2019 roku

SPD kanclerza Olafa Scholza zdobyła 14 proc., co jest wynikiem gorszym niż w wyborach do PE z 2019 roku (wówczas SPD zdobyła 15,82 proc.).



Zieloni zdobyli 12-12,5 proc. co oznacza, że w porównaniu do wyborów do PE z 2019 roku stracili ok 8 punktów procentowych poparcia.



Czytaj więcej Polityka Polityk wyrzucona z AfD wywiozła swoje dzieci z Niemiec. Prawdopodobnie do Rosji Olga Petersen, deputowana do parlamentu Hamburga, która miesiąc temu wyrzucona została ze skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), wywiozła swoje dzieci z kraju - prawdopodobnie do Rosji, gdzie sama również przebywa.

Po ok. 5-6 proc. głosów zdobyła liberalna FDP i debiutująca w wyborach BSW (Sojusz Sahry Wagenknecht). Partia ta rywalizuje o antysystemowych wyborców z AfD z pozycji lewicowych. BSW domaga się m.in. natychmiastowego wstrzymania dostaw broni na Ukrainę w obawie, że pomoc Zachodu dla Ukrainy może doprowadzić do eskalacji wojny.