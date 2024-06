- Mamy w Polsce falę podwyżek, mamy VAT na żywność, mamy to wszystko co wiąże się ze zniesieniem tarcz, a więc podniesieniem cen energii, a to z kolei spowoduje podniesienie innych cen — mówił na konferencji w Sejmie Jarosław Kaczyński.



Reklama

Jarosław Kaczyński: Chcemy hamować mechanizm Polski minus

- Mamy też inne zjawiska, jak np. obniżenie 14. emerytury o 1000 zł. Mamy objawy tego wszystkiego, co sprowadza się do obniżenia stopy życiowej i do tego, że można spokojnie powiedzieć, że zapowiedzi przedwyborcze PO, jej szefa, że nic co oddane nie zostanie odebrane, były po prostu kłamliwe — dodał prezes PiS.



- Nasze rządy to Polska plus, ich rządy to Polska minus, Polska zabierania. Pieniędzy nie ma i nie będzie. To wszystko wraca — kontynuował Kaczyński.



- My chcemy się temu czynnie przeciwstawić, stąd ta inicjatywa, która znajduje finał - złożenie podpisów u marszałka Sejmu. W tej chwili tych podpisów jest 140 kilka tysięcy, z tymże one nieustannie spływają, przed chwilą spłynął kolejny tysiąc — dodał prezes PiS. Aby obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej był procedowany, trzeba zebrać pod nim 100 tysięcy podpisów.