Lech Wałęsa: Wstydzę się porozumienia z komunistami, ale inaczej nie można było

Ja się wstydzę, że musiałem zagrać ten kompromis. Tego nie należy uczyć – jest demokracja albo jej nie ma. Tylko, że bez tego mojego ruchu nie byłoby ciągu dalszego – musiałem się zgodzić na niedobry, fatalny i wstydliwy kompromis, by pociągnąć sprawy dalej. Mając to na uwadze. Ale wszyscy inni o tym nie wiedzieli. To jest ważna rzecz. Mój dramat zawsze polegał na tym, że nie mogłem powiedzieć, co robię. To nie było oszustwo, bo ja nie walczyłem z generałem i ubekami, ja walczyłem z systemem. Musiałem tak postępować. Musiałem patrzeć, czy to jest możliwe, czy krew się nie poleje, musiałem mierzyć. I obliczyłem, że jest szansa.

Lech Wałęsa: Ze mnie zrobili agenta i z Donalda Tuska też

Wspomniał pan, że Macierewicz robił z pana agenta. Teraz ukazały się taśmy z Funduszu Sprawiedliwości. Tam wiceminister sprawiedliwości od Zbigniewa Ziobry – pan Marcin Romanowski – powiedział, że Kornel Morawiecki był rosyjskim agentem. Pan współpracował przez pewien czas z Kornelem Morawieckim, coś może Pam na ten temat powiedzieć?

Jestem całkowicie przekonany, że był agentem – bo, żeby taki numer zrobić w najtrudniejszym momencie? On rozerwał Solidarność i stworzył Solidarność Walczącą. To była zdrada. Tylko ja miałem wtedy taką pozycję, że o tym tak nie myślałem – myślałem sobie o Morawieckim: „niech sobie poskacze”. Byłem za silny i się nie bałem takich wygłupów. Wiedziałem o tym, że oni są słabi – wiedziałem, że nie wygrają.

Był taki moment, że Kiszczak i Sowieci walczyli z Wałęsą. Jak się zorientowali, że ja nie będę z ubekami walczył – tylko z systemem – to wtedy nawet Kiszczak odkrył – puścił taśmę – że wszystkie te papiery były na mnie robione, a tak naprawdę nie było na Wałęsę nic. Ale wciągnął w tę walkę Morawieckiego i Macierewicza. I on się wycofał a oni zostali z tym obciążeniem, a przecież ta teczka była od początku do końca zrobiona. Kornel Morawiecki? My w więzieniach siedzimy, a on zakłada Solidarność Walczącą. To była zdrada do rozliczenia. Lekceważyliśmy to, bo wiedzieliśmy, że się to nie uda. Więc zostawiliśmy to i nie wracamy do tego. Ale oni wyczekali aż my się wymęczyliśmy i zaczęli grać różnego typu oskarżeniami. A naród zmęczony uwierzył.