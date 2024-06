Jarosław Kaczyński o TVP Jacka Kurskiego: Miała ogromne znaczenie w dwóch zwycięstwach PiS

Jarosław Kaczyński mówił w niedzielę, że Polska poniesie znacznie wyższe koszty związane z paktem migracyjnym od tych, które są teraz prognozowane. Prezes PiS powołał się na słowa europejskiej komisarz ds. wewnętrznych Ylvy Johansson, według której rocznie do UE będzie trafiało 4-4,5 mln migrantów. Biorąc pod uwagę to, jaki procent ludności UE stanowi Polska, nad Wisłę miałoby trafiać ok. 320-360 tys. osób rocznie i to z prawem do łączenia rodzin. - To będzie oznaczało, że w ciągu kilku lat Polska się całkowicie zmieni - ocenił.

Prezes PiS: Donald Tusk został ograny jak dziecko

Były premier mówił, że zmieni się polska prowincja. Kaczyński przekonywał, że migranci nie będą trafiać do Wilanowa w Warszawie, lecz do "Polski lokalnej". Zdaniem prezesa PiS, ta ekspansja "całkowicie zmieni sytuację w naszym kraju, jeśli chodzi o bezpieczeństwo". Kaczyński wspomniał o tzw. strefach no go, czyli szczególnie niebezpiecznych dzielnicach miast w krajach Europy Zachodniej i o niedawnym zabójstwie Polaka w Szwecji. - Szczególnie panie są zagrożone, bo kultura tych ludzi, którzy przybywają do Europy jest inna niż europejska. Tam do kobiet stosunek jest zupełnie inny i stąd bardzo dużo przestępstw w dziedzinie relacji między mężczyznami a kobietami. To będzie także i u nas - mówił Kaczyński.

Czytaj więcej Wojsko Grupa migrantów zaatakowała żołnierzy na granicy. Trafili do szpitala Michał Bura z zespołu prasowego Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poinformował o dwóch polskich żołnierzach, którzy zostali przewiezieni do szpitala po ataku migrantów.

Prezes PiS ocenił też, że w sprawie migrantów "Donald Tusk został ograny jak dziecko". - Kto i gdzie się liczy z popychlami? Czy gdzieś na świecie jest takie miejsce, gdzie człowiek, który się godzi na pozycję popychla - popychla niemieckiego w tym wypadku - jest człowiekiem, z którym się liczą? Nie, z takimi ludźmi się nie liczą - powiedział. Dodał, że premier Mateusz Morawiecki sprawę dobrowolności w przyjmowaniu migrantów w UE rozwiązał. - To jest właśnie ta zasadnicza różnica: my musimy mieć w Parlamencie Europejskim taką reprezentację, która będzie twardo walczyła przeciwko temu, żeby ten pakt, który już został ostatecznie uchwalony - a w grudniu zeszłego roku Tusk mógł go zatrzymać - żeby po prostu nie wszedł w życie - oświadczył.

Kaczyński podkreślił, że możliwość płacenia 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego migranta to "bajka". Dodał, że koszty przyjmowania migrantów zostały policzone przez służby UE "na 47 tys. euro (200 tys. zł - red.) i na tym punkcie poproszono ich, żeby przestali dalej liczyć". Były premier zaznaczył, że oznaczałoby to dla Polski roczne wydatki rzędu co najmniej 20 miliardów złotych. - Przypominam, że jeżeli Unia Europejska, a dokładnie Komisja Europejska ogłosi, że mamy stan kryzysu, to wtedy już nie można się wykupić, wtedy jest przymusowe przyjmowanie imigrantów - dodał.