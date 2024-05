Rosja chce wciągnąć Białoruś w wojnę z Ukrainą. Łukaszenko manewruje

Mińsk w zasięgu ukraińskich dronów

Ukraińskie drony bojowe doleciały do wielu rafinerii w głębi Rosji. A ostatnio zaatakowały rosyjską stację radarową dalekiego zasięgu „Woroneż M” znajdującą się w Orsku (obwód orenburski). To ponad 1800 kilometrów od granicy ukraińsko-rosyjskiej. Podobna rosyjska stacja „Wołga” leży pod Baranowiczami na Białorusi (to zaledwie 120 km od ukraińskiej granicy). Z kolei pod Wilejką (niespełna 300 km od granicy z Ukrainą) z czasów radzieckich znajduje się rosyjska baza łączności „Antej”, za pomocą której dowództwo rosyjskiej marynarki wojennej łączy się z podwodnymi okrętami atomowymi na Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim.

Łukaszenko, patrząc na mapę płonących w Rosji rafinerii, nie może nie brać pod uwagę faktu, że zaledwie 40 km od granicy z Ukrainą, w Mozyrzu, znajduje się jedna z dwóch jego rafinerii zaopatrująca Białorusinów w paliwo. Poza tym większość zakładów białoruskiego przemysłu zbrojeniowego znalazłaby się w zasięgu ukraińskich dronów i rakiet, którymi dysponuje Kijów.

– Łukaszenko zdaje sobie sprawę z takiego ryzyka, dlatego się sprzeciwia i próbuje do tego nie dopuścić. I myślę, że uda mu się uniknąć wysyłania wojsk do Ukrainy – mówi „Rzeczpospolitej” były dowódca 38 Brygady Szturmowo-Desantowej w Brześciu płk Waleryj Sachaszczyk, który obecnie pełni funkcję ministra obrony w gabinecie liderki wolnej Białorusi Swiatłany Cichanouskiej. Uważa, że Rosjanie dzisiaj nie mają odpowiedniej liczby żołnierzy, by znów zaatakować Ukrainę z terytorium Białorusi. A Łukaszenko, jak twierdzi, swojej armii tam nie zamierza wysyłać. – Putinowi zależy na tym, by wciągnąć Białoruś do wojny. Łukaszence to nie jest potrzebne. Musiałby znaleźć się w trudnej sytuacji, by na coś takiego się zdecydować. Jak na razie nic takiego się nie zapowiada – dodaje Sachaszczyk.

Białoruś zakładnikiem taktycznej broni atomowej

Eksperci są zgodni co do tego, że Łukaszenko, który od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę unikał zaangażowania w wojnę swojej armii, stał się zakładnikiem taktycznej broni atomowej, nad którą całkowitą władze na Białorusi sprawują Rosjanie. Z doniesień zachodnich mediów wynika, że głowice nuklearne i wyrzutnie Iskander (z których mogą zostać wystrzelone) rozmieszczono w okolicach Osipowicz (obwód mohylewski), niedaleko granicy z Rosją. Propaganda Mińska przekonuje, że ze strony sił NATO rozmieszczonych w Polsce i państwach bałtyckich „nadchodzi zagrożenie”. Stąd, jak tłumaczy białoruski dyktator, obecność na Białorusi taktycznej broni nuklearnej.