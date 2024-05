Najnowszy sondaż: formacja Donalda Tuska wygrywa z partią Jarosława Kaczyńskiego

Formacja Donalda Tuska nieznacznie wygrywa z partią Jarosława Kaczyńskiego w najnowszym sondażu preferencji partyjnych. Badania przeprowadzone przez IBRIS na zlecenie „Rzeczpospolitej” między 23 a 24 maja pokazuje, że z niewielką przewagą wybory wygrałaby KO, na którą zagłosowałoby 32,1 proc. ankietowanych. PiS jest za formacją Tuska, ale dystans dzielący oba ugrupowania jest marginalny, gdyż na ekipę Jarosława Kaczyńskiego chciałoby głosować 30,3 proc. wyborców. Dalej jest Trzecia Droga (12,7 proc.), Lewica (8,9 proc.) i Konfederacja (7 proc.). Nie wie, na kogo głosować, 9,3 proc. wyborców.

Najedź myszką (stuknij w ekran) na diagram, by wyświetlić interesującą Cię wartość liczbową z opisem. rp.pl/Weronika Porębska

9 czerwca Jarosław Kaczyński może nie wygrać z PiS dziesiąty raz

Co wynika z sondażu? Jeśli potwierdzi się on w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca, to partia Jarosława Kaczyńskiego nie mogłaby liczyć na dziesiąte zwycięstwo z rzędu, a może nawet zmniejszy liczbę reprezentantów w Parlamencie Europejskim. – To czysta symbolika, czy ktoś będzie pierwszy, czy drugi, i straci mandat lub zyska. Walka jest wyrównana, a zwycięstwo będzie symboliczne – komentuje wyniki badania socjolog prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W najnowszym sondażu nie odbija się jeszcze afera z Funduszem Sprawiedliwości

Podobnego zdania jest dr Mirosław Oczkoś, specjalista od wizerunku, ale jednoczenie zauważa, że w badaniu nie odbiła się jeszcze afera z Funduszem Sprawiedliwości, która uderza w PiS. – Kluczowy będzie sondaż przeprowadzony za tydzień, wtedy zobaczymy, czy działa efekt Funduszu. PiS może spaść poniżej 30 proc. przed wyborami europejskimi – mówi dr Oczkoś.