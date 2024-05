- Komunikacyjnie nie byliśmy wystarczająco sprawni, w efekcie czego do wielu Polaków docierał nasz wypaczony obraz — uważa. Sasin twierdzi, że popełniane przez PiS „błędy mnożono razy dziesięć, a sukcesy często pomijano”. Jako taki sukces wskazał zabezpieczenie wschodniej granicy RP.



Ponieważ Donald Tusk także zapowiedział jej dalsze wzmacnianie, Sasina spytano, czy gotów jest pochwalić za to premiera.



- Pochwalę go, obiecuję - zapowiedział polityk PiS. Dodał, że nastąpi to wtedy, gdy Tusk przyzna, że się mylił. - Zrobię to dopiero w dniu, w którym Donald Tusk wyjdzie do ludzi i powie publicznie: "Myliłem się. Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, rząd Mateusza Morawieckiego mieli rację. Dobrze, że budowali zabezpieczenia na granicy, gdy my głupio ich za to atakowaliśmy, gdy wyzywaliśmy polskich funkcjonariuszy od śmieci i morderców, gdy mówiliśmy, że trzeba biednych ludzi wpuszczać do Polski i nie kontrolować".

Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta? Sasin: Ciężko będzie znaleźć kogoś tak dobrego jak Andrzej Duda

Sasin uważa, że największe szanse na wygranie wyborów prezydenckich byłby kandydat „bez bagażu rządzenia i bez memów”. A taki bagaż mają - wymieniani przez niektóre media jako potencjalni kandydaci — I byli premierzy Mateusz Morawiecki i Beata Szydło, i Mariusz Błaszczak, choć, ocenia Sasin, „byliby świetnymi kandydatami”.



W tym kontekście Sasin wymienił Andrzeja Dudę, który ma być „fenomenem”.