27,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.



10 proc. Taki odsetek respondentów uważa, że w Polsce nie ma partii, która prowadzi politykę najbardziej korzystną z punktu widzenia Rosji

- PiS za partię prowadzącą politykę korzystną z punktu widzenia Rosji uważa co piąta kobieta i co czwarty mężczyzna. Odsetek respondentów podzielających taką opinię wzrasta wraz z wiekiem (14% - osoby do 24 lat, 30% - osoby powyżej 50 lat). Z uwagi na wysokość zarobków PiS najczęściej wskazują osoby zarabiające do 3000 zł (27%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania są to w głównej mierze respondenci z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (30%) - komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.