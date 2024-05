Marcin Romanowski o nagraniach ws. Funduszu Sprawiedliwości: Burza w szklance wody, prowokacja

Według Romanowskiego przewodniczący zespołu ds. rozliczeń PiS Roman Giertych „ma motywy osobistej zemsty w stosunku do ministra Zbigniewa Ziobry”. W opinii byłego wiceministra „mamy do czynienia tutaj z bardzo starannie wyreżyserowaną akcją polityczno-medialną”. — Sam fakt, że w ogóle tego typu nagrania w różnych miejscach się pokazują w sposób zsynchronizowany, wyłącznie to potwierdza — kontynuował, podkreślając, że „to są materiały ze śledztwa, więc ich ujawnianie jest przestępstwem”. — Mamy do czynienia z ustawką, która przez właśnie takie wrzutki ma na celu wytworzyć wrażenie, że działo się tu coś nielegalnego. Ale absolutnie na tej podstawie czegoś takiego nie można stwierdzić. Z tych nagrań coś takiego nie wynika, bo też nie może wynikać — zapewniał.



Marcin Romanowski: Nagrania? O ich autentyczności trudno przesądzać

— Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nigdy żadnych poleceń czy jakichś innych działań, które byłyby sprzeczne z prawem, nie wydawałem. Chociażby właśnie dlatego mogę to spokojnie powiedzieć, bo prawo, które obowiązuje nadal zresztą i obowiązywało w tym czasie, dawało dysponentowi Funduszu szerokie pole uznania. Najwyższa Izba Kontroli nawet z tego powodu wniosek do Trybunału Konstytucyjnego skierowała, podważając i krytykując te rozwiązania. Ale one obowiązywały, to było prawo, które było i jest nadal, i które nie tylko miałem prawo stosować, ale wręcz miałem obowiązek stosować. Czyli jeżeli uznałbym, zgodnie z celami Funduszu, z celami ministerstwa, że dana organizacja nie powinna dostać dotacji, to powinienem ją skreślić i miałem do tego prawo. Więc mówienie, że w takim otoczeniu normatywnym — jeśli można tak powiedzieć — były ustawiane jakieś konkursy, absolutnie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu, A na pewno nie wynika to z tych szczątkowych nagrań, o których autentyczności trudno przesądzać w medialnych doniesieniach — mówił gość TV Trwam.



— Na tych nagraniach nie będzie nic, co obciążałoby kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, bo być nie może — powtórzył po chwili polityk Suwerennej Polski. — Oczywiście, jak w każdej instytucji zdarzały się nieprawidłowości, ale właśnie na tym polegało nasze zadanie, żeby je wykrywać. I rzeczywiście. Przecież wielokrotnie było tak, że pojawiały się informacje, że dana organizacja wydaje środki w sposób niekwalifikowalny. Wówczas zwracała te środki, a w sytuacjach bardziej rażących naruszeń nawet dochodziło do rozwiązywania umów. I chociażby umowa została rozwiązana właśnie z tego powodu z fundacją Ex Bono w jednym z dwóch ośrodków, które prowadziła, więc, przy okazji, zarzucanie nam, że to była organizacja z nami powiązana, a jednocześnie to my właśnie wypowiedzieliśmy umowę, jest unoszeniem się w oparach absurdu, bo tak absurdalne są właśnie te wszystkie zarzuty — stwierdził były wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski.