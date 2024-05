Jakie są najważniejsze wyzwania stojące obecnie przed Unią Europejską?

Długa lista! Mnożą się wyzwania i zagrożenia zamiast „końca historii”. Przede wszystkim wojna wróciła na nasz kontynent. Unia reagowała na agresję Putina deklaracją wersalską z marca 2022 roku, wyznaczając jako cel suwerenność strategiczną rozumianą jako odporność na szoki zewnętrzne. Czyli suwerenność energetyczną, ekonomiczną i po raz pierwszy militarną, gdyż dotąd był to projekt pokojowy, kwitnący pod parasolem bezpieczeństwa USA. Podstawowe wyzwanie Wspólnoty to przekucie potencjału gospodarczego Unii, który jest niebagatelny, dziesięciokrotnie przekracza PKB Rosji, na zdolność militarną. Potrzebna jest własna siła odstraszania – przy niepewności co do gwarancji bezpieczeństwa USA. Możemy wydać na zbrojenia trzy–cztery razy więcej niż wojenna gospodarka Putina, byle to się sumowało.

Cały czas ciąży nam wyzwanie migracyjne. Europa – przez stulecia kontynent emigracji – stała się kontynentem wielkiej imigracji. Statua Wolności powinna przywędrować z USA do Europy. Jesteśmy stwarzającym się kontynentem, który musi mieć politykę migracyjną. Tylko że to nie jest ten rodzaj imigracji, który syci Dolinę Krzemową spijającą kreatywną śmietankę i tworzy unikalny ekosystem innowacyjny. Do nas ciągną zdesperowani ludzie z głodującej Afryki czy uciekający przed wojną na Bliskim Wschodzie. To wyzwanie będzie stale nam ciążyło i stale będzie pożywką antyeuropejskiego populizmu.

Jest też wyzwanie konkurencyjności Europy w przekroju globalnym. O tym krótko, bo brak powodów do optymizmu. Kontynent, który był kolebką rewolucji przemysłowej, jest dziś odsyłany na emeryturę. Jesteśmy dziś cyfrową kolonią GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Mamy wiele programów wspierających zielone technologie, ale program IRA administracji Bidena to gotówka i zwolnienia podatkowe do ręki, gdy Unia to skomplikowane regulacje i pośredniczenie państw członkowskich, które dalej to komplikują.

