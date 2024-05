W lutym 2022 roku odbył się w Warszawie pogrzeb byłego dowódcy Sił Powietrznych gen. Ryszarda Olszewskiego. W ostatniej chwili okazało się, że MON odmówiło przyznania asysty honorowej na pogrzeb, przysługującej co do zasady wszystkim zmarłym żołnierzom, bo w archiwach znaleziono informacje o rzekomej współpracy z Wojskową Służbą Wewnętrzną. Sprawa odbiła się głośnym echem w środowisku, zarzucano kierownictwu MON przesadę i czepliwość, a takich sytuacji ma już nie być. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, pod koniec kwietnia MON zmieniło ceremoniał wojskowy, eliminując konieczność zasięgania przed decyzją o przyznaniu asysty m.in. opinii IPN.

Dyskusję na temat asyst rozpoczęły kontrowersyjne pochówki sprzed dekady

Przepisy dotyczące asyst honorowych zaostrzył w 2021 roku ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak, jednak dyskusja na ten temat zaczęła się już w marcu 2013 roku. Wówczas pochowano z udziałem asysty gen. Floriana Siwickiego, dowódcę inwazji na Czechosłowację w 1968 roku. Rok później z honorami pogrzebano w Koszalinie stalinowskiego prokuratora Wacława Krzyżanowskiego, który żądał kary śmierci dla Danuty Siedzikówny „Inki”.

Pochówek komentowano jako skandal, a ówczesny szef MON Tomasz Siemoniak z PO odwołał dowódcę i komendanta garnizonu Koszalin. Wprowadził też zmiany w ceremoniale, zapisując, że podejmując decyzję o asyście, dowódca garnizonu będzie mógł zapoznać się z opinią organów i urzędów centralnych, czyli m.in. IPN.

Odtąd o kontrowersyjnych decyzjach słyszało się mniej, choć wciąż się zdarzały. W 2021 roku „Rzeczpospolita” opisała pogrzeb z udziałem orkiestry wojskowej współtwórcy propagandy stanu wojennego gen. Zdzisława Rozbickiego. Minister Błaszczak wprowadził wtedy kolejne zmiany do ceremoniału. Zapisał, że w przypadku generałów i admirałów decyzję o asyście osobiście podejmuje minister obrony. W ceremoniale literalnie wskazano IPN, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojskowe Biuro Historyczne jako organy uprawnione do opiniowania wniosków.