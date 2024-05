Landbrokes, czołowa firma bukmacherska, daje więc 25 szans do 1, że wkrótce władzę przejmie Partia Pracy. Tygodnik „Economist” jest jeszcze bardziej pesymistyczny: ocenia na 1 proc. możliwość wygrania wyborów przez torysów.

Starmer to nie Blair. Brakuje mu wizji i charyzmy twórcy New Labour. Lider laburzystów nie obiecuje też rewolucji. Nie ma mowy nie tylko o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii, ale nawet do jednolitego rynku na wzór Norwegii. Nie bardzo też wiadomo, skąd brytyjska lewica miałaby wziąć środki na poprawę infrastruktury (w szczególności transportowej) czy służby zdrowia. Jednak zmęczenie konserwatystami jest tak duże, że wielu mieszkańców Wysp woli wszystko byle nie to, co mają dziś.