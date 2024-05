Incydent z udziałem posła Konfederacji. Polityk wydał oświadczenie

Krakowska „Gazeta Wyborcza” ujawniła, że 17 maja policja otrzymała wieczorem zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie siedzącym na jezdni w Kamionce Małej (woj. małopolskie).



Reklama

Incydent z udziałem Ryszarda Wilka, posła Konfederacji. Obrażał policjantów. Co mu grozi?

Mężczyzną tym był poseł Konfederacji, Ryszard Wilk. Gdy policjanci przyjechali na miejsce musieli go podnieść i zaprowadzić do radiowozu. Wtedy polityk pokazał im legitymację poselską. Policjanci zadzwonili po brata Wilka, aby ten odwiózł go do domu.



Wcześniej poseł miał jednak wyzywać policjantów i grozić im. Miał też rzucić się na jednego z interweniujących policjantów i zerwać z jego munduru pagon oraz kamerę - wynika z relacji „Gazety Wyborczej”.



Postępowanie w tej sprawie prowadzi obecnie prokuratura. Śledczy gromadzą materiał, który może doprowadzić do wszczęcia postępowania na podstawie art. 226 Kodeksu karnego mówiącego o znieważeniu funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.