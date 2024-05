- Nie mamy wystarczającej liczby sprzętu. Oddaliśmy mnóstwo sprzętu na Ukrainę i do tej pory nie został on uzupełniony. W rezultacie liczba czołgów wojska polskiego jest najniższa od lat 40-tych XX wieku, gdy nie było nawet państwa polskiego — podkreślił polityk Konfederacji.



Sławomir Mentzen: Roczna produkcja amunicji przez Polskę wystarczyłaby Rosjanom na trzy dni walki

- Produkujemy śladowe ilości amunicji. 30 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie. Rosjanie używają 10 tys. sztuk amunicji dziennie. Nasza roczna produkcja amunicji wystarczyłaby im na trzy dni walki. Ostatnio Niemcy rozpoczęli budowę fabryki amunicji artyleryjskiej produkującej 200 tys. sztuk amunicji rocznie. Koszt — zaledwie 200 mln euro. My niewiele mniej wydaliśmy na laptopy plus dla czwartoklasistów. Niestety na fabryki amunicji już nam nie wystarczyło — ironizował Mentzen.



- Nie mamy też rezerw. Armia Polska jest mobilizowana na czas wojny. Niestety nie mamy kogo mobilizować. Przeciętny wiek polskiego rezerwisty wynosi pięćdziesiąt lat. Zanim się pośle żołnierza do walki musi on przejść długie szkolenie. Rosjanie zanim puszczą żołnierza na front, ćwiczą go 12 miesięcy. A u nas można przejść do rezerwy po zaledwie miesięcznym szkoleniu w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Miesięcznym. Nawet Niemcy na początku 1945 r., gdy front im się całkowicie posypał wydali rozkaz zabraniający wysyłania do walki żołnierzy poniżej ośmiu tygodni szkolenia, ponieważ jest to bezsensowne narażanie ich życia — podkreślał lider Nowej Nadziei.



- Kiedy my zaczniemy masowo szkolić rezerwy? Czy kiedy Rosja nas zaatakuje poprosimy ładnie Putina, żeby zaczekali jeszcze rok, bo musimy się przygotować do wojny? Czy też wyślemy na śmierć nieprzygotowanych ludzi? - pytał.

Sławomir Mentzen o „wdeptywaniu Władimira Putina w ziemię”: Polski żołnierz często nie ma dobrych butów

- Brakuje nam też podstawowego sprzętu. Polski żołnierz słyszy od marszałka (Szymona) Hołowni, że będzie wdeptywał Putina w ziemię, a często nie ma nawet dobrych butów. Nie ma też namiotów, śpiworów oraz wystarczającej liczby mundurów — wyliczał.