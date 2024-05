Najnowszy sondaż. PiS o włos przed KO, Lewica tuż za Konfederacją

Żadna inna partia uwzględniona w sondażu nie zdołała uzyskać 10 proc. poparcia. Na czwartym miejscu z wynikiem 9,46 proc. uplasowała się Konfederacja Wolność i Niepodległość, a za nią Lewica, czyli Nowa Lewica i Razem (9,33 proc.). Z badania wynika, że progu wyborczego nie przekroczyliby Bezpartyjni Samorządowcy (3,16 proc.). Co 39 uczestnik sondażu (2,54 proc.) zadeklarował, że głosowałby na inną partię niż wymienione w badaniu.

Poparcie dla PiS i KO na zbliżonym poziomie

Sondaż Instytutu Badań Pollster to kolejne badanie opinii publicznej w ostatnim czasie, z którego wynika, że pod względem poparcia PiS i KO idą łeb w łeb. W poniedziałek informowaliśmy o wynikach przeprowadzonego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego sondażu pracowni Opinia24 dla "Gazety Wyborczej", uwzględniającego tylko wyborców zdecydowanych. KO miała w tym badaniu 31 proc., a PiS - 29 proc. Z kolei z sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu wynika, że w wyborach do PE Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 30,8 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość - na 30 proc.