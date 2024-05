A czy rządów Zjednoczonej Prawicy nie obciąża sprawa sędziego Tomasza Szmydta, który w maju wyjechał na Białoruś i poprosił o azyl w Mińsku?



- To jest przypadek wieloletniego agenta. Tylko że to był sędzia, który od wielu lat był w systemie sądownictwa, za wielu premierów, wielu prezydentów. To porażka państwa polskiego — ocenił Ociepa dodając jednak, że jest to tylko jedna wpadka w działalności kontrwywiadowczej przy wielu udanych działaniach, o których nie mówi się ze względu na objęcie ich tajemnicą służbową.



- Apeluję, by budować konsensus wokół bezpieczeństwa i obronności, a nie przerzucać się oskarżeniami. Tu potrzeba mężów stanu, nie politykierów - podsumował.



A co ze słowami Donalda Tuska o „pętli informacji”, która ma zaciskać się wokół Antoniego Macierewicza, byłego szefa MON w rządzie PiS.



- Antoni Macierewicz został wybrany wiele lat temu przez PO jako czarny charakter. Tego typu insynuacje słyszymy wiele lat na jego temat. Pętla się zaciska, zacisnąć się nie może. Fakty na stół: pokażcie dokumenty, postawcie zarzuty, bo w innym przypadku tracicie powagę. Jeśli państwo polskie ma być poważne premier nie może posuwać się do insynuacji — odparł Ociepa.