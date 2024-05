Wybory prezydenckie 2025: Pewne jest tylko to, że się odbędą

W KO „prawie” pewnym kandydatem jest Rafał Trzaskowski

To wszystko sprawia, że mimo tak wysokiej stawki (oraz pojawiających się coraz to nowych sondaży prezydenckich, jak ostatnie badanie United Surveys dla WP.pl) w praktyce o stawce kandydatów w wyborach prezydenckich w tym momencie wiadomo niewiele. W Koalicji Obywatelskiej „domyślnym” kandydatem od wielu miesięcy jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Czytaj więcej Polityka Sondaż prezydencki: II tura bez Szymona Hołowni Z nowego sondażu prezydenckiego dla Wirtualnej Polski wynika, że w II turze zmierzyliby się ze sobą kandydaci KO i PiS.

Jego wynik w wyborach samorządowych sprawił, że politycy PO zaczęli wskazywać go jeszcze wyraźniej jako kandydata. – Fenomenalne zwycięstwo, bardzo mocny mandat w Warszawie, to jest pierwszy krok do prezydentury Rzeczypospolitej – mówił tuż po wyborach Tomasz Siemoniak, szef MSWiA. Jednak w Warszawie politycy różnych opcji – w tym w PO – zadają sobie pytanie, czy jednak to nie Donald Tusk zdecyduje się kandydować jako krok do przypieczętowania swojej politycznej kariery. Obecnie nie było żadnej publicznej deklaracji ze strony Tuska, że to rozważa. – Wywróciłby stolik, chociaż pewnie kandydatem będzie Rafał – przyznaje nasz informator z PO.

PiS chce postawić na Mariusza Błaszczaka lub Mateusza Morawieckiego

W drugim największym bloku wyborczym – w PiS – również politycy zastanawiają się, czy Tusk zdecyduje się na start. Z naszych informacji wynika, że władze PiS poważnie taką możliwość rozważają. To też wpływa na przymiarki dotyczące samego kandydata PiS w wyborach prezydenckich.

Dla PiS liczy się coś innego – mianowicie to, czy kandydat PiS jest w stanie wygrać II turę

Ale jak wynika z naszych informacji, dla PiS liczy się coś innego – mianowicie to, czy kandydat PiS jest w stanie wygrać II turę - niezależnie od tego z kim. Nie liczą tylko na to, by wszedł do drugiej tury. PiS swojego kandydata na prezydenta przed wyborami w 2015 roku zaprezentowało w listopadzie 2014 roku. Obecnie najwięcej mówi się o starcie kogoś, kto już jest rozpoznawalny: Mateusza Morawieckiego lub Mariusza Błaszczaka. Ale władze partii rozważają wszystkie opcje.