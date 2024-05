- Ja zrobiłem to, co do mnie należało. Poszedłem na policję, poddałem się badaniu — tak z kolei szef MSWiA odpowiedział na pytanie o wątpliwości dotyczące tego, że dokument potwierdzający badanie jest źle wypełniony albo że to on sam go wypełnił.



- Co jeszcze polityk pomówiony w ten sposób może zrobić więcej, niż ja zrobiłem? - pytał szef MSWiA. - Nie zamierzam też już więcej tłumaczyć się w tej sprawie. Całe moje zachowanie w tej sprawie wszystko tłumaczy — dodał.



Marcin Kierwiński o Jacku Protasiewiczu: Powinien się zastanowić nad wizytą u lekarza specjalisty

Kierwińskiego pytano też o wpis byłego polityka KO, Jacka Protasiewicza, który sugerował, że szef MSWiA mógłby do niego wysłać „seryjnych samobójców”, których Protasiewicz „prawdopodobnie zna wszystkich, a oni znają jego”.



- Ja mogę się odnieść tylko tak, że pan Protasiewicz, z mojej perspektywy, patrząc na jego aktywność, powinien się zastanowić naprawdę nad wizytą u lekarza specjalisty. Ta jego aktywność: brak składni, logiki w jego wypowiedziach to coś niesamowitego. Nie mogę się odnieść, bo tu raczej lekarz specjalista powinien się odnieść. Trochę nie czuje się władny odpowiadać na to pytanie, bo nie wiem o co chodzi panu Protasiewiczowi, nie wiem w jakim stanie psycho-fizycznym to pisze. Proszę mnie zwolnić z analizowania wynurzeń tego jegomościa. W ostatnich miesiącach jego wypowiedzi na Twitterze są przedmiotem wielu drwin i dociekań co mu się dzieje — odparł.