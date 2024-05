- To nie jest Budapeszt - mówi na nagraniu Obajtek. - A to nie jest Viktor Orbán - dodaje wójt. - Pozdrawiam wszystkich z gminy Dynów, spotkałem pana wójta. Bardzo mi miło, wspaniała gmina, panie wójcie - kontynuuje Obajtek. Do nagrania dołączono fragment mówiącego "yyy" Michała Szczerby.

Kariera Daniela Obajtka

Daniel Obajtek kierował Orlenem od 2018 do 2024 roku. Jako prezes spółki przeprowadził fuzję Orlenu z Lotosem, która budziła kontrowersje, ponieważ wymagała sprzedaży 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Lotosu saudyjskiej spółce Saudi Aramco oraz 417 polskich stacji Grupy Lotos węgierskiemu koncernowi MOL. Krytycy fuzji zwracali uwagę, że poprzez MOL na polski rynek paliwowy mogą wejść Rosjanie (choć węgierska spółka zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom z Rosją) oraz że Saudi Aramco również może zbyć aktywa w Polsce np. na rzecz Rosjan. NIK wskazywał, że 30 proc. akcji rafinerii gdańskiej powinno zostać sprzedane za 4,6 mld zł, podczas gdy wartość transakcji wyniosła 1,1 mld.

Kierowany przez Obajtka Orlen zdobył też kontrolę nad prasą regionalną, przejmując w 2021 roku Polska Press Grupę. Orlen przejął też zajmującą się kolportażem spółkę Ruch.

W ostatnich tygodniach głośno było o działalności szwajcarskiej spółki Orlenu, Orlen Trader Switzerland (OTS). W związku z wypłatą zaliczki na ropę, która miała być dostarczona za pośrednictwem OTS, stracił 1,6 mld zł. "Rzeczpospolita" pisała w kwietniu, że ABW ostrzegała Daniela Obajtka przed zatrudnieniem pochodzącego z Bliskiego Wschodu Samera A., który stanął na czele OTS, ze względu na podejrzenia o arabski ekstremizm.