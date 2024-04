Zdaniem Jońskiego zachowanie Kamińskiego na posiedzeniu komisji śledczej uwiarygadnia zeznanie Wypija mówiącego o furii Kamińskiego w czasie spotkania wiosną 2020 roku.



Ten pan już nigdy nie będzie nikogo zastraszał. Były czasy, gdy wszyscy w rządzie się go bali, ale już te czasy się skończyły Dariusz Joński o Mariuszu Kamińskim

A czy Joński nie żałuje zadania pytania o trzeźwość byłego ministra?



- Absolutnie. Uważam, że to pytania powinno zostać puszczone i powinien odpowiedzieć na nie - odparł.



Dariusz Joński o pytaniu o trzeźwość Mariusza Kamińskiego: Mógł odpowiedzieć jednym zdaniem, ale wpadł w furię

Na uwagę, że pytanie było prowokacyjne, Joński odparł, że "wszyscy w Polsce chcą wiedzieć kto odpowiada za służby i kto odpowiada za polską policję". - Jeśli prawdą jest, jak mówi poseł Wypij, że Kamiński wpadł w furię i powiedział, że zachowania posłów Porozumienia to działania, które nadają się do wiezienia i powinni zostać zniszczeni, to jest kluczowe pytanie, czy ten człowiek ma kompetencje do pełnienia takich zadań, czy powinien być ministrem — wyjaśnił.



Joński mówił też, że Kamiński mógł „odpowiedzieć jednym zdaniem i temat uciąć”, albo poprosić o uchylenie pytania. - Ale wpadł w furię wyszedł, po czym ochłonął i wrócił - dodał.