"Moja rodzina była oblewana hejtem". Izabela Bodnar zabrała głos po porażce we Wrocławiu

- Wracam do Sejmu, ale nie zapomnę o was - mówiła do swoich sympatyków posłanka Polski 2050 Izabela Bodnar, która - według sondażu Ipsos - przegrała z Jackiem Sutrykiem walkę o urząd prezydenta Wrocławia. Zaznaczyła, że w czasie kampanii Sutryk się zmienił, a jej rodzina była atakowana.