Po wyborach we Włocławku będą wybory do Senatu. Lewica traci senatora

Z danych PKW wynika, że wybory na prezydenta Włocławka wygrał Krzysztof Kukucki, który otrzymał 13 994 głosy (56,26 proc.). Wiceminister i senator pokonał urzędującego prezydenta miasta Marka Wojtkowskiego (KO), który zyskał poparcie 10 878 osób (43,74 proc.). Wojtkowski, który w przeszłości zasiadał w Sejmie z ramienia Platformy Obywatelskiej, w drugiej turze poprawił swój wynik z pierwszej tury o mniej niż tysiąc głosów.

Wybory na prezydenta Włocławka. Jakie były wyniki pierwszej tury?

W pierwszej turze wyborów we Włocławku uprawnionych do głosowania było 80 075 osób, oddano 35 232 głosy ważne, co oznacza, że w wyborach na prezydenta miasta frekwencja wyniosła 7 kwietnia 43,99 proc.

W pierwszej turze największe poparcie uzyskał Krzysztof Kukucki. 43-letni kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy, polityk partii Nowa Lewica, zdobył dwa tygodnie temu 14 443 głosy, czyli 41,4 proc. wszystkich.

W latach 2010-2019 Kukucki sprawował mandat radnego Włocławka, zaś od 2019 r. do 2023 r. był pierwszym zastępcą prezydenta Włocławka. W październiku 2023 r. zdobył mandat senatora, później został przez premiera Donalda Tuska (PO) powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Krzysztof Kukucki pokonał Marka Wojtkowskiego

Drugie miejsce w wyborach we Włocławku zajął 7 kwietnia urzędujący prezydent miasta, Marek Wojtkowski. Na ubiegającego się o reelekcję 56-letniego polityka Platformy Obywatelskiej (KKW Koalicja Obywatelska) głosowały w pierwszej turze 10 423 osoby (29,88 proc.).