We wpisie na Facebooku Kubicki określił swoją prezydenturę jako „cudowny czas”. „Pisząc to myślę nie tylko o wymagającej kampanii. To 18 lat gigantycznych przemian. Nasza kochana Zielona Góra przeszła cudowną metamorfozę. Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach. Szczególnie dziękuję moim najbliższym, że wspierali mnie w trudnych chwilach. Na swojej drodze spotkałem mnóstwo fantastycznych ludzi, za każdą z tych osób kryje się ciekawa historia. Na podsumowanie przyjdzie czas. Zapewniam Was, że będę z całego serca wspierał rozwój miasta. Współpracownikom chcę podziękować za tytaniczną pracę. Jesteście najlepsi” — napisał.



W Radzie Miasta Zielona Góra samodzielną większość będzie miała Koalicja Obywatelska. 38,62 proc. głosów w tych wyborach przełożyło się na 14 mandatów w 25-osobowym organie.