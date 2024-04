Wpis ambasadora Niemiec ws. flanki wschodniej. Dworczyk: Niemcy mają znikome możliwości

- Niemcy mieli przesunąć brygadę na Litwę, do dziś to nie nastąpiło. Dziś okazuje się, że będą to elementy brygady — zauważył Dworczyk.

- Niemcy są mało wiarygodni, nie traktują zagrożenia wojną tak poważnie jak państwa wschodniej Europy — stwierdził też.



Michał Dworczyk: Gigantyczne problemy niemieckiej armii

Na pytanie czy Polska powinna zabiegać o większe zaangażowanie Niemiec na flance wschodniej NATO Dworczyk odparł, że "powinniśmy zabiegać o to, by wszystkie kraje NATO angażowały się na wschodniej flance". - Ale musimy być realistami. Dziś tylko USA mają możliwości takie, by poważnie wzmacniać wschodnią flankę NATO, do tego są jeszcze Brytyjczycy i Francuzi. Inne kraje mają możliwości znikome - ocenił.



Mówiąc o niemieckiej armii Dworczyk stwierdził, że mierzy się ona z „gigantycznymi problemami”, jakimi są nie tylko braki sprzętowe, ale przede wszystkim zasoby ludzkie. - Dlatego Niemcy bardzo poważnie rozważają przywrócenie poboru. Nie ma osób które chciałyby w Bundeswehrze służyć - stwierdził były szef KPRM.



Dworczyk mówił też, że „zapóźnienia” jeśli chodzi o wyposażenie armii Niemiec są „ogromne”.