Mariusz Kamiński z zarzutami, Michał Szczerba wzburzony

Mariusz Kamiński: Michał Szczerba urządza sobie jakiś niepoważny happening

Na ten sam dzień i godzinę co w prokuraturze, Kamińskiego wezwano przed komisją śledczą ds. afery wizowej. Jej szef, Michał Szczerba, poseł KO zarzucił Kamińskiemu, że unika odebrania wezwania (policji nie udało się ich dostarczyć pod żaden z dwóch adresów), co jest „lekceważeniem państwa”.

Czytaj więcej Polityka Michał Szczerba: Nie ma jednej afery wizowej, jest kilka afer wizowych Za rządów PiS do Polski próbowała wjechać olbrzymia grupa osób, która stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa – mówi Michał Szczerba, przewodniczący komisji śledczej ds. afery wizowej, KO, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

– Pan Szczerba urządza sobie jakiś niepoważny happening. Złożyłem wczoraj w sekretariacie komisji informację o tym, że zostałem wezwany tu do prokuratury. Załączyłem kserokopię tego wezwania i poprosiłem o wskazanie innego terminu – mówił Kamiński dziennikarzom. Zapewnił, że „zamierza być na komisji i udzielić informacji”.

Mariusz Kamiński udziela wypowiedzi mediom przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie PAP/Paweł Supernak

– Wiadomo, że w dwóch miejscach jednocześnie nie mógł być, i do niego należała decyzja, co wybrać. Nie da się powiedzieć co ważniejsze – komisja czy prokuratura. Ale jeśli poinformował komisję, że został wezwany do prokuratury, to jego nieobecność na komisji była usprawiedliwiona – mówi „Rz” prof. Zbigniew Ćwiąkalski, adwokat, były minister sprawiedliwości.