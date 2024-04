Jak zauważył Kwiatkowski, rozmowa z Donaldem Trumpem jest wskazana.

Dlaczego Andrzej Duda powinien rozmawiać z Donaldem Trumpem?

— Ja jestem zwolennikiem tego, że powinniśmy budować relację ze wszystkimi partnerami. Uważam, że Donald Trump czy tego chcemy, czy nie jest dzisiaj faworytem w wyścigu prezydenckim w Stanach Zjednoczonych — mówi.

Według Kwiatkowskiego mają na to wskazywać wszystkie prowadzone badania i sondaże. Natomiast zauważa on, że błędem w stosunkach amerykańsko-polskich było to, że prezydent RP zwlekał ze złożeniem gratulacji obecnemu prezydentowi USA, Joe Bidenowi.

Natomiast to jak będzie układała się współpraca na linii Tusk — Trump jeśli ten drugi zostanie prezydentem USA, Kwiatkowski odnosi się mówiąc, że "Donald Trump ma swój sposób uprawiania polityki i jest on, jak nazwali go Amerykanie, systemem transakcyjnym". Senator dodaje, że jeśli Polska wydaje w układzie PKB więcej na obronność, niż Stany Zjednoczone, bo ponad 4 proc. PKB i bardzo dużą część wydaje w Stanach Zjednoczonych, to będzie to dla Trumpa ważniejsze.