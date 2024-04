Szymon Hołownia: Wybory samorządowe to ostrzeżenie. Nie chwiać koalicją

Hołownię spytano czy po wyborach samorządowych rozmawiał już z Donaldem Tuskiem.



Reklama

- Nie. Nie było czasu. Każdy z nas jest mocno zajęty. Na pewno znajdziemy czas na to, żeby porozmawiać. Dzisiaj analizujemy wyniki, ja mam za chwilę skomplikowany Sejm, premier ma dzisiaj rząd. Nasza relacja jest zdrowa, kontakt jest, na pewno będziemy rozmawiać - odparł.



Szymon Hołownia o wyniku wyborów samorządowych: Nie da się rządzić bez Trzeciej Drogi

A jakim sygnałem dla koalicji rządzącej są wyniki wyborów samorządowych, które — na poziomie sejmików, w skali ogólnopolskiej — wygrał PiS? O jakim ostrzeżeniu dla koalicji mówił w wieczór wyborczy Hołownia?



Czytaj więcej Polityka Kobosko o wyniku PiS: Mamy takie społeczeństwo, jakie mamy. Trzeba to uszanować My odbieramy ten wynik wyborów jako pewne ostrzeżenie dla koalicji 15 października - mówił w rozmowie z RMF FM Michał Kobosko, poseł Trzeciej Drogi, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, pytany o wynik wyborów samorządowych.

- Wyborcy powiedzieli przede wszystkim, i z tego się cieszę, że nie da się w Polsce rządzić bez Trzeciej Drogi, a PiS nie ma z kim rządzić. Ostrzeżenie dotyczy tego, że nam się wszystkim czasem wydaje, że jak raz były już w Polsce epokowe wybory, to one się będą powtarzać co kilka miesięcy. Nie. Te wybory z 15 października to były wybory stulecia, wybory, które się zdarzają na epokę. Teraz będziemy mieli wiele wyborów zwyczajnych, nie aż tak wyjątkowych. My powinniśmy przed tymi wyborami wyciągnąć wnioski z tego co stało się 15 października. Ludzie zmontowali naszą koalicję, to ostrzeżenie, o którym mówię, dotyczy tego, by tą koalicją nie chwiać. Jeżeli ludzie nas wybrali na cztery lata to mamy te cztery lata przejechać - wyjaśnił Hołownia.