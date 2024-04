Wybory samorządowe 2024: Partie cieszą się z wyników. Okopy PiS i KO w regionach

Czytaj więcej Polityka Wyniki wyborów samorządowych. PKW podała ostateczne dane [LISTA] Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów ze wszystkich komisji poinformowała, że wybory samorządowe w Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Obywatelską. Wybory do dziewięciu sejmików wygrała KO, do siedmiu - PiS.

Wybory samorządowe były pierwszym testem zarówno dla nowej koalicji rządzącej, jak i dla PiS. Wynik? Koalicja podkreśla wygrane w dużych miastach, przede wszystkim w Warszawie i w Trójmieście.

PiS cieszy się z utrzymania władzy w kilku sejmikach

Politycy PiS chwalą się za to utrzymaniem władzy w kilku kluczowych sejmikach, w tym w Małopolsce. A także tym, że w skali kraju PiS zdobyło większe poparcie niż KO. „W stu (tak, stu!) największych miastach Polski PiS przegrał pierwszą turę. W każdym z nich. Tylko w szesnastu weszli do drugiej tury. W sejmikach – jedenaście do pięciu dla Koalicji. Wiem, zawsze może być lepiej" – tak podsumował te wybory premier Donald Tusk.

Rzeczpospolita

Największe poczucie niedosytu, a może rozczarowania, ma jednak Lewica, która zanotowała wynik wyraźnie słabszy od przedwyborczych oczekiwań. Nie zabrakło sensacji. W Krakowie – wbrew wszystkim sondażom – zwyciężył kandydat KO Aleksander Miszalski, który w drugiej turze zmierzy się z dotychczasowym faworytem, niezależnym politykiem Łukaszem Gibałą.