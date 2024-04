Amerykanie i Rosjanie odwiedzają Chiny. Zabiegi o względy Pekinu

Wzrastają obroty handlowe Chin i Rosji

Pekin od początku rosyjskiego najazdu na Ukrainę podwoił swoje obroty handlowe z Rosją, osiągając prawie ćwierć biliona dolarów w 2023 roku. Pekin sprowadza przede wszystkim surowce energetyczne, a sprzedaje wyroby przemysłowe: od obrabiarek po samochody. Po ostatnich atakach ukraińskich dronów rosyjskie koncerny (przede wszystkim Jukos) rozpaczliwie poszukują technologii mogących zamienić rozbite, zachodnie urządzenia. Chiny oferują swoje, ale to oznacza wieloletnie remonty i całkowite uzależnienie się od chińskich technologii.

Nie wiadomo, czy Janet Yellen coś wskórała w Pekinie. Ale Ławrow przyjechał do Chin po raz pierwszy od października ubiegłego roku, w chwili gdy zaczęły się znaczne problemy rosyjskich importerów z chińskimi bankami. – Według statystyki rosyjskiego banku, z którym współpracujemy, od 1 marca do Chin przeszło nie więcej niż 25 proc. płatności – mówi portalowi The Moscow Times jeden z rosyjskich biznesmenów. Od marca Chińczycy zaczęli znacznie ograniczać finansowe przelewy do Rosji.

Zachodnie wywiady sądzą jednak, że oprócz sprzedaży towarów wojskowych Chiny oferują Rosji także informacje zwiadowcze ze swoich satelitów. Współpraca Pekinu i Moskwy jest bardzo ścisła, choć obie strony nie chcą nazywać tego sojuszem. Tuż przed wybuchem wojny, w czasie wizyty Putina na zimowych igrzyskach olimpijskich 2022 w Pekinie nazwano je „przyjaźnią bez granic”.

– Nie chcą zbliżać się zbytnio, bo towarzyszy temu zbyt duże ryzyko. Chiny rozumieją, że nie mają wpływu na decyzje podejmowane przez Putina i jego otoczenie i boją się, że jeśli nazwą same siebie sojusznikiem Rosji, to będą musiały zajmować się konfliktami, w które wcale nie chcą się mieszać. Podobnie Rosja, która nie chce zajmować jednoznacznej pozycji w sporach Chin z Indiami, Wietnamem, wokół Tajwanu czy na Morzu Południowochińskim – sądzi rosyjski sinolog Temur Umarow.

Chiny wyciągają rękę do Rosji

Ale rok temu Pekin wyciągnął rękę do Moskwy, zgłaszając 12-punktowy plan pokojowy zakończenia wojny z Ukrainą. – Niektórzy mówią, że jest on mglisty. Ale my uważamy, że jest rozsądny – mówił o nim w zeszłym tygodniu minister Ławrow. Dokument na pewno będzie omawiany w trakcie jego wizyty.