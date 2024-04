Trzecia Droga nie idzie do wyborów europejskich z Koalicją Obywatelską

Szymon Hołownia ma ogłosić we wtorek, że Polska 2050 i PSL pójdą na jednej liście w wyborach do PE, ale bez KO. Decyzję ma zatwierdzić jeszcze PSL. Jeśli stałoby się inaczej, Polska 2050 jest zdeterminowana, żeby iść do wyborów samodzielnie.